La Fédération sénégalaise de Boxe et Disciplines associées (FSBDA) annonce le démarrage des Championnats nationaux de Level 3, ce vendredi, au stade Iba Mar Diop. Ce programme concerne uniquement les boxeurs débutants qui ont moins de 5 combats.

Après la préparation des Championnats d’Afrique de Boxe, le tournoi de la Zone 2 et les Championnats du monde, la Fédération sénégalaise de boxe se tourne désormais vers le démarrage des Championnats nationaux, prévus ce vendredi, après avoir accusé quelques retards.

Le président Modou Mamour Sène et son équipe ont intégré le Level 3 qui concerne les débutants qui ont moins de 5 combats, le Level 2 qui vise les espoirs et le Level 1 qui est réservé aux confirmés.

Selon le DTN adjoint de la fédération, Malick Niang, le pro gramme des Championnats Level 3 se fera au niveau national. «On démarre par Dakar, puis Saint-Louis pour terminer à Tambacounda», informe-t-il. Et d’ajouter: «Nous avons divisé le Sénégal en trois Zones: Centre 1 Dakar, la Zone du Centre et la Zone du Sud. Maintenant, les meilleurs de chaque Zone dans leurs catégories vont s’affronter à Dakar pour désigner le champion du Level 3 national. Ce sera la même chose pour le Level 2 et le Level 1».

Pour cette première phase qui concerne le Level 3, 34 combats sont au programme. Plusieurs combattants débutants de différentes catégories seront aux prises ce vendredi au stade Iba Mar Diop. Les combats vont débuter à 18h00 pour terminer tard la nuit à 23h00. La pesée a été faite, hier, jeudi par la fédération.

Avec Stades