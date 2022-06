Le défenseur de Mayence, élu notamment meilleur joueur de la saison du club allemand, a choisi de défendre les couleurs du Sénégal malgré les approches de Didier Deschamps et de l’Equipe de France.

« Je peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d’attendre et d’être opportuniste. J’ai choisi et je vais privilégier mon cœur ». En fin de compte, la décision de Moussa Niakhaté de représenter le Sénégal au niveau international n’est pas une surprise et c’est un choix purement venu du cœur.

Né à Roubaix, en France, avec des origines sénégalaises, le talentueux défenseur de Mayence avait l’embarras du choix pour porter les couleurs d’un pays en compétitions internationales. Présélectionné par Didier Deschamps en mai dernier pour la Ligue des Nations, le joueur de 26 ans a recalé DD et les Bleus afin de définitivement opter pour le Sénégal, selon RMC Sport.

Néanmoins, Moussa Niakhaté, ancien international français en U19, U20 et Espoirs, avec lesquels il a compté onze sélections, devra patienter avant de voir Aliou Cissé l’inscrire dans une convocation. L’ancien joueur de Valenciennes et du FC Metz pourrait figurer sur la liste du sélectionneur des Lions en septembre pour une double confrontation face à au Mozambique.

