Ce mercredi, Sadio Mané a été élu Onze d’Argent de l’année 2022 par le magazine Onze Mondial. Il termine devant Robert Lewandowski et derrière Karim Benzema.

Un titre honorifique pour Sadio Mané. Auteur d’une excellente saison en club comme en sélection, l’attaquant des Lions a été plutôt récompensé. En effet, ce mercredi, le joueur de Liverpool, vainqueur du trophée en 2019, a terminé deuxième du Onze d’Or de l’année 2022, dévoilé par Onze Mondial après les votes des lecteurs du magazine français.

En 51 matchs cette saison avec Liverpool, Sadio Mané, vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal, aura marqué 23 buts et délivré cinq passes décisives. Ses prestations ont notamment permis aux Reds de terminer au pied du sacre en Premier League, d’atteindre la finale de Ligue des Champions après avoir gagné la League Cup et la FA Cup d’Angleterre.

🚨 Sadio Mané à une marche d’un nouveau trophée ! Le meilleur joueur africain de la saison est Onze d’Argent ! Magnifique performance ! 👏

