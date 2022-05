Ce n’est plus un secret que si Sadio Mané quitte Liverpool cet été, le Bayern Munich est le favori pour l’accueillir. Mais ce lundi, wiwsport.com est en mesure de vous donner en exclusivité les détails du contrat qui attend le Sénégalais en Bavière.

A un an de la fin de son contrat le liant à Liverpool, Sadio Mané est tenté par l’idée d’explorer un nouveau projet. Alors que les Reds discutent sur une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale, le Bayern Munich qui a fait de Mané sa priorité pour cet été ne compte pas y aller les mains molles.

Le champion d’Allemagne est en avance sur ce dossier depuis quelques semaines et aurait déjà proposé un contrat au champion d’Afrique et récent finaliste malheureux de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Les Bavarois auraient proposé à Mané un contrat de 3 ans et un salaire compris entre 17 et 19 millions d’euros par an.

Une somme qui est nettement au-dessus de ce que proposerait Liverpool en cas de prolongation. Pour convaincre Sadio Mané de rester à Anfield, le board des Reds aurait proposé un salaire entre 14 et 15 millions d’euros par an, en-deçà de l’offre du Bayern. Pour rappel, Sadio Mané émarge actuellement pour environ 12 millions d’euros par an, soit le quatrième salaire du club derrière Van Dijk, Alcantara et Salah.

Mieux, souvent placé dans l’ombre de ses coéquipiers notamment l’égyptien, Mohamed Salah, dans la hiérarchie de l’effectif, Mané devrait être le nouveau patron de l’attaque du Bayern Munich. En effet, alors que Lewandowski est potentiellement sur le départ pour Barcelone et celui de Gnabry dans les plans du Real, les Bavarois veulent faire de Mané le nouveau leader de leur attaque.

Repositionné en pointe de l’attaque de Klopp depuis quelques mois, Sadio Mané s’est montré performant et pourrait combler le départ du polonais qui fait le forcing pour rejoindre le club blaugrana cet été, lui aussi à un an de la fin de son contrat. Sa polyvalence pourrait aussi s’avérer bénéfique pour le champion d’Allemagne qui pourrait foncer sur Mané même si Lewandowski reste pour la dernière année de son contrat.

Il semble que les jours de Sadio Mané à Liverpool sont désormais comptés alors qu’on annonce un accord total entre le Sénégalais et le Bayern Munich (Taggat). Les Bavarois doivent désormais s’entendre avec Liverpool pour accueillir SM10 à Munich.

