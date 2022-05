Bandırmaspor s’est qualifié pour la finale des Play-offs de montée en Süper Lig de Turquie ce dimanche, en éliminant Eyüpspor (0-1, 3-0). Phillipe Paulin Keny, buteur, et ses coéquipiers affronteront İstanbulspor ou Erzurumspor.

Sur sa pelouse, Bandırmaspor, 3e du Championnat à l’issue de la saison régulière, a réalisé un grand match ce dimanche pour rejoindre la finale des Play-offs d’accession en Première Division de Turquie. Battus lors de la manche aller (0-1), les joueurs de Mustafa Gursel ont renversé Eyüpspor (3-0).

L’ailier sénégalais de 23 ans Philippe Paulin Keny, auteur de son 12e but de la saison – en plus de six passes décisives -, a ouvert le score du match sur penalty dès la 3e minute. Alpay Koldaş (2-0, 45e+1) et le milieu de terrain guinéen Guy Michel Landel (3-0, 58e) ont ensuite corsé l’addition.

En finale, Bandırmaspor croisera le fer contre İstanbulspor ou Erzurumspor. Victorieux par 4 à 2 sur la pelouse de son adversaire lors du match, İstanbulspor est bien parti pour se qualifier à la finale.

🔟,5️⃣ İlk maçı 1-0 kaybeden RH Bandırmaspor, rövanşta Eyüpspor'u 3 golle geçerek play-off finaline adını yazdırdı! #SporTotoBirinciLig 🔴 RH Bandırmaspor 3-0 Eyüpspor 🟡 pic.twitter.com/JE9jyv8gxI — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2022

wiwsport.com