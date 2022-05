Après les Girondins de Bordeaux et le FC Metz, l’AS Saint-Etienne est officiellement reléguée en Ligue 2. Ce dimanche, le club du Forez a cédé en barrages contre l’AJ Auxerre à l’issue de la séance des tirs au but.

Le couperet est tombé pour Saint-Etienne. Comme Bordeaux, une autre place forte du football français évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. 18e de Ligue 1 au terme de la saison 2021-2022, le club forézien quitte l’élite après une double confrontation en barrages face à l’AJ Auxerre. Trois jours après un nul en Bourgogne (1-1), les Verts de Pascal Dupraz ont rendu les armes dimanche soir au bout du suspense (1-1, 4-5 tab). L’ASSE jouait en première division depuis la saison 2003-2004.

Surpris sur un but de Hamza Sakhi (51e), les partenaires de Wahbi Khazri ont égalisé par Mahdi Camara sur corner (76e), après une remise de la tête d’Enzo Crivelli. Mais malgré une large domination, les Stéphanois n’ont pas su marquer un deuxième but, avant de s’incliner aux tirs au but. Durant la séance fatidique, seul Ryad Boudebouz a manqué sa tentative. Saint-Etienne en enfer, Auxerre au paradis. L’AJA retrouve la Ligue 1 dix ans après l’avoir quitté.

C’est terminé. Les Verts sont relégués. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Par Top Mercato