Les Reds sont bien entraînés dans leur match. Hyperdominateur en termes de possession et d’occasions, Liverpool a failli ouvrir le score après une vingtaine de minutes de jeu suite à une énorme occasion de Sadio Mané.

L’attaquant sénégalais a vu cette frappe détourner au poteau par Thibaut Courtois.

What an attempt by Sadio Mané and save by Courtois #RealMadridVsLiverpool pic.twitter.com/TuptULjCqK

