Au grand complet. Malgré les incertitudes concernant certains joueurs, notamment Fabinho et Thiago Alcantera, Liverpool sera au complet pour affronter le Real Madrid samedi soir (19h00 GMT), en finale de Ligue des Champions. Le onze de départ concocté par Jurgen Klopp n’a pas connu de surprises.

Le onze de Liverpool :

Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Thiago, Henderson – Luis Diaz, Sadio Mané, Salah

Here's how we line up for the #UCLfinal

👊🔴

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022