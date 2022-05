La colonie sénégalaise du FC Sochaux du coach Omar Daf va se réduire au terme de cette saison conclue par une 5e place en Ligue 2 et deux matchs de play-offs. Ousseynou thioune, Christophe Diédhiou vont quitter le club.

Une page se tourne à Sochaux. A l’issue de la saison 2021-2022 de Ligue 2 conclue par une 5e place et deux play-offs, certains joueurs vont quitter le FCSM. Ce sera le cas du défenseur central Christophe Diedhiou et du milieu de terrain Ousseynou Thioune. Les deux joueurs ne prolongeront pas leur contrat dans le Doubs.

Les deux Sénégalais étaient arrivés en même temps en Ligue 2 à l’été 2019 et auront donc participé à la progression sportive des Lionceaux. Cette saison, Diédhiou a participé à 21 matchs (13 titularisations) de championnat et Thioune aux 38 matchs ! (35 titularisations).

A noter que l’autre Sénégalais de la formation du coach Omar Daf, Sidy Diagne, lui, ne passera pas pro au FCSM. Le jeune avait été intégré dans l’effectif pro cette saison sans signer professionnel.

