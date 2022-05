Le Sénégal a terminé 5ème mondial lors de la 24ème édition des Deaflympics (Jeux Olympiques de football des Sourds) au Brésil. Meilleur buteur des Lions malentendants avec 6 buts, Serigne Mbaye Mbengue a fait forte impression. Tassirou Diallo témoigne.

Les Lions malentendants sont revenus du Brésil la tête haute. Champions d’Afrique en titre, ils se sont arrêtés en quart de finale, terminant à la 5e place suite à leur succès face à l’Italie. En attendant la Coupe du monde en juillet prochain en Corée du Sud.

À l’arrivée, cette 24ème édition a mis en lumière, côté sénégalais, un certain Serigne Mbaye Mbengue, meilleur buteur des Lions malentendants avec 6 réalisations.

Une lourde frappe, disponible et technique

Membre du staff technique, Tassirou Diallo, qui se réjouit de la participation honorable de l’Equipe sénégalaise, salue les performances du buteur. «Serigne Mbaye Mbengue a surtout une frappe lourde. Il a marqué un but des 40 mètres contre l’Ouzbékistan (2-1). Il m’a surpris quand il a armé sa frappe. Du milieu de terrain, il a tenté sa chance», se remémore le Directeur technique de l’Equipe nationale du Sénégal des malentendants.

Pourtant ce n’est pas un avant-centre mais un milieu de terrain qui peut évoluer comme milieu relayeur ou milieu défensif, selon l’ancien international qui souligne qu’en plus de sa technicité, Serigne Mbaye Mbengue se révèle être un joueur qui se sacrifie pour le collectif.

«C’est un joueur qui au niveau de sa qualité et de sa personnalité est un patron s’il a le ballon avec lui. Et s’il le perd, il va à sa recherche. Il est très collectif et disponible à la récupération», explique «Tass» à l’endroit du buteur, formé à Aspire, et qui, selon lui, est sans club.

«Un joueur qui a le niveau de la Ligue 1»

Altruiste, «Serigne Mbaye Mbengue est un joueur technique capable de délivrer des passes millimétrées avec spontanéité», indique l’ancien joueur de la Police. Qui souligne que c’est joueur qui, en dépit d’être droitier, est capable de se servir de son pied gauche. Un véritable ambidextre qui, selon le Directeur technique, a le niveau et le profil pour jouer dans un club de Ligue 1 sénégalaise.

«C’est un joueur qu’on peut avoir au niveau des équipes de première division. D’ailleurs il avait fait un passage à Mbour Petite Côte. Je lui ai conseillé de retourner dans ce club», soutient Tassirou qui précise que son handicap ne constitue pas un obstacle si un club voudrait s’attacher ses services. Pourvu que le joueur «fasse l’audiogramme et que le médecin dise qu’il peut jouer. Ici au Sénégal, le règlement le permet», a-t-il précisé, tout en soulignant que «c’est un sourd/malentendant. Il parle à peine. Il m’appelle Coach Diallo. Quand tu l’écoutes, tu peux arriver à comprendre ce qu’il te dit», ajoute le Directeur technique de l’Equipe nationale du Sénégal des sourds-muets et des malentendants.

La vingtaine révolue, Serigne Mbaye Mbengue fait partie des plus jeunes de l’Equipe du Sénégal. Il sera un atout pour les Lions lors du prochain Mondial en juillet prochain en Corée du Sud comme ce fut le cas lors des derniers Jeux Olympiques au Brésil.

En attendant de se projeter sur cette Coupe du monde, le staff technique compte d’abord faire un bilan de sa participation aux Jeux Olympiques au Brésil.

Le Quotidien