Ce qui abonde ne vicie pas, avec ou sans le refus de footballeurs, c’est ce que doit penser Aliou Cissé à chaque fois qu’il est appelé à composer sa liste.

Alors que le sélectionneur des Lions s’apprête à dévoiler sa convocation pour les deux premières journées des qualifications à la CAN 2023, en Côte d’Ivoire, le débat est autour de Boubacar Kamara. Annoncé proche de la sélection du Sénégal par un média français, repris de haut vol, sans véritables raisons valables, par l’ensemble de la presse sénégalaise, l’ex milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a fini, comme il souhaitait, dans les mailles du filet de Didier Deschamps et de l’Equipe de France.

Un bon footballeur qui n’échappe guère

Ce retournement de situation, disons-le comme ça, est la conséquence d’une grosse déception chez la plupart des supporters de l’Equipe Nationale, qui attendaient le nouveau joueur d’Aston Villa à bras ouverts. Pourtant, sans raison. Oui, parce que la principale personne, celle qui est la mieux placée pour évoquer le sujet, évidemment Aliou Cissé, nous clarifiait dans un entretien n’avoir jamais discuté avec Boubacar Kamara. Passons de ces choses et revenons au véritable sujet.

Pour Aliou Cissé, avec ou sans l’ancien Marseillais, le vivier à sa disposition n’a jamais semblé aussi riche depuis qu’il a pris les rênes de la sélection. Derrière la colonne vertébrale, vainqueur de la toute première Coupe d’Afrique des Nations, pour le Sénégal, une belle génération prolifère.

Gardiens : Le meilleur au monde devant deux excellents

Titulaire indiscutable et indiscuté, le portier de Chelsea aux 20 sélections pour 13 clean-sheets, Edouard Mendy bien évidemment, est incontournable pour encore un moment, à moins d’un contretemps. Ses belles prestations et son leadership depuis son arrivée dans la sélection du Sénégal ont d’ailleurs tué la concurrence face à deux excellents : Alfred Gomis et Seny Timothy Dieng. Sans oublier Bingourou Kamara.

Derrière ces quatre gardiens cités, le sélectionneur ne cesse de regarder devant et le talent ne manque pas. Devenu un habitué des convocations, même s’il pourrait être zappé pour la prochaine liste, Alioune Badara Faty, 23 ans, est destiné à prendre un jour la relève. Evidemment, il y également le portier de la SPAL Demba Thiam (24 ans) ou encore celui du Tsarsko Selo Sofia, Khadim Ndiaye.

Du solide, du très solide en défense

Derrière les indéboulonnables Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, qui ont encore de belles années à assurer l’axe central de la défense de l’Equipe Nationale du Sénégal, des colosses défenseurs, prêts à défendre avec bravoure les couleurs nationales, attendent. Pape Abou Cissé a déjà montré de quoi il était capable. Une des révélations de la saison en Bundesliga, le gaucher de Mayence Moussa Niakhaté attend également son heure, et son nom pourrait être prononcé par Aliou Cissé lors de la publication de la prochaine liste.

Sur les côtés, ça abonde. A droite, Youssouf Sabaly et Bouna Sarr sont déjà des tauliers et ils assurent sereinement leur concurrence. Pour le sélectionneur Aliou Cissé, s’est déjà difficile de faire un choix entre le joueur du Real Betis et celui du Bayern Munich, alors que Moussa Wagué devrait bien revenir. Dans l’avenir, Alpha Dionkou (20 ans), Noah Fadiga (22 ans) ou encore Formose Mendy (21 ans) auront sans doute leur mot à dire. A gauche, la succession de Saliou Ciss peut bien être assurée par Fodé Ballo-Touré ou le Monégasque Ismail Jakobs (22 ans. Sans oublier le polyvalent gaucher du Barça Ba Moussa Ndiaye (19 ans).

L’abondante jeunesse derrière l’expérience au milieu de terrain

On se demande vraiment si Aliou Cissé n’a pas rigolé trop fort en ce qui concerne le dossier du footballeur qui se serait servi du Sénégal pour être appelé en Equipe de France. Oui, vraiment. Parce que s’il y a un poste qui pose un dilemme béni au sélectionneur au moment de composer chaque liste ou son de départ, c’est bien celui du milieu de terrain. Parce que généralement, quand il regarde cette position, c’est surtout pour écarter des noms et non parce qu’il en manque.

Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté sont devenus la référence au milieu de terrain de l’Equipe Nationale du Sénégal. Mais nulle ne doute que dans un futur proche, disons même à l’heure actuelle, ils devront faire face à une rude concurrence. Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, Krépin Diatta, Moustapha Name, Pathé Ismaël Ciss pour ne commencer à citer que ceux-là. Dion Lopy, qui grandit sous l’ombre des projectiles au Stade de Reims. Comment ne pas citer Iliman Ndiaye ? C’est fort.

Des buteurs patentés en attaque

Aujourd’hui, Aliou Cissé et l’Equipe Nationale du Sénégal peuvent se targuer d’avoir en leur possession l’un des meilleurs joueurs de la planète, un potentiel Ballon d’Or France Football en la personne de Sadio Mané. Pourtant, comme peuvent l’être avec leur sélection beaucoup de grands attaquants du monde, le meilleur joueur de la CAN 2021 est loin d’être esseulé pour faire trembler n’importe quelle défense sur la planète football.

Boulaye Dia, Famara Diédhiou, Habib Diallo, Keïta Baldé, Mame Baba Thiam, Bamba Dieng font vivre une concurrence exacerbée qui peut parfois faire gratter le sélectionneur sa tête. Dans ce secteur offensif, Aliou Cissé ne se permettra jamais de se passer des services d’Ismaïla Sarr tant que le joueur de Watford sera à sa disposition. Derrière, il y a des jeunes prêts à venir pour exploser toute défense. Aliou Badji, Moussa Koné, Abdallah Sima, Demba Seck, Amadou Ciss, Mamadou Kaly Sène. La liste est loin d’être exhaustive …

L’Equipe Nationale du Sénégal, Championne d’Afrique en titre et qualifiée à la prochaine Coupe du Monde, n’envie aucune autre sélection au monde ! Même si tout le monde n’aura pas sa chance …

wiwsport.com