Pour annoncer la liste des joueurs convoqués dans le cadre des prochaines sorties du Maroc, le technicien Vahid Halilhodzic a tenu une conférence de presse, ce mercredi 25 mai, au complexe Mohammed VI de football. Ladite liste est marquée par le retour de Noussair Mazraoui et Amine Harit, plus convoqués, les deux joueurs étaient absents depuis plus d’un an. Par contre Hakim Ziyech, pourtant annoncé, n’y figure pas.