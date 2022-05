La saison 2021-2022 de la Premier League a pris fin hier avec les Reds qui ont terminé à la deuxième place du classement. Pour sa 8e année en première division anglaise, Sadio Mané intègre le top 25 des meilleurs buteurs du championnat. 16 buts cette saison

Il avait donné l’espoir à son club pour la conquête du titre en marquant le but décisif lors de la victoire face à Aston Villa (36e journée). Hier, encore, Sadio Mané a redonné de l’espoir à Liverpool au moment où Manchester City broyait du noir devant la formation de Steven Gerrard. Alors que le numéro 10 des Reds inscrivait son 16e but de la saison, Liverpool égalisait et avait encore ses chances pour terminer Champion. Les Reds ont encore souffert pour finalement battre les Wolves finalement (3-1).

Avec 16 buts et 4 passes décisives en 34 matchs disputés, il termine 5e meilleur buteur de la saison derrière Harry Kane (17 buts), Cristiano Ronaldo (18 buts), Song Heu-Min (23 buts) et Mohamed Salah (23 buts). Sadio Mané est devant Jamie Vardy, Kevin De Bruyne et Diogo Jota qui comptent 15 buts.

111 buts en Premier League

Depuis la saison 2014-2015, Sadio Mané évolue en première division en Angleterre. Les deux premières années, il portait le maillot de Southampton et totalisait 21 buts et 11 passes décisives en 67 matchs disputés. Le reste soit six saisons, il a joué avec les Reds où l’ancien joueur de Génération Foot a terminé co meilleur buteur du championnat en 2019 avec 22 buts.

Avec 16 buts cette année, il s’agit de sa 3e meilleure saison la plus prolifique après celles de 2018-2019 (22 buts) et 2019-2020 (18 buts). Après 8 saisons dans l’élite anglaise, il totalise 111 buts. Mané avait atteint la barre des 100 buts en octobre passé.

23e meilleur buteur

Son total de 111 buts inscrits lui ouvre les portes d’un cercle restreint de meilleurs buteurs en Premier League. En effet, Sadio Mané occupe la 23e place du classement de ceux qui ont le plus fait trembler les filets en Angleterre.

L’attaquant de Liverpool est à égalité de buts avec l’ancien joueur Dion Dublin qui a mis un terme à sa carrière en juillet 2008. L’ancien joueur de Manchester United, Coventry City et Aston Villa compte aussi 111 buts sur 312 matchs disputés soit 24038 minutes jouées en 13 saisons en PL. SM10, quant à lui, il totalise 263 matchs et 47 passes décisives en 20674 minutes jouées.

Derrière Salah, devant Drogba

Sur le classement, notons que Sadio Mané est le 2e meilleur buteur africain en Premier League. Il est derrière l’Egyptien Salah qui est à la 20e place avec 120 réalisations. Et devant l’Ivoirien Didier Drogba qui compte 104 buts et à la 31e place. Le Togolais Adebayor occupe la 34e place (97 buts). Il est suivi du Nigérian Yakubu avec 95 buts. Le classement est dominé par la légende anglaise Alan Shearer qui compte 260 points.

wiwsport.com