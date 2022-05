Auteur d’un match parfait contre Strasbourg (4-0), l’OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine sans passer par les barrages.

Une fin olympienne. Dos au mur avant le début de la 38e et dernière journée de Ligue 1 pour une qualification directe à la phase de groupes de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est fini en trombe et atteint son plus grand objectif. Supérieurs à Strasbourg, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont emporté par 4 à 0 au Vélodrome.

Gerson, auteur d’un doublé (32e, 89e), Cengiz Under (73e) et Bakambu (90e+3) sont les buteurs olympiens. Dans le même temps, l’AS Monaco a été tenu en échec dans les dernières minutes par le RC Lens (2-2). Un résultat qui profite à l’OM pour finir deuxième et qui condamne les Monégasques à aller jouer les barrages de qualification en C1.

