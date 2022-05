Après deux saisons dans l’élite, le FC Metz va devoir aller se refaire dans l’antichambre. Battus ce samedi par le PSG (0-5), les Grenats joueront en Ligue 2 la saison prochaine.

Devenu barragiste le week-end dernier, Metz avait donc son destin en mains au moment d’aller défier le PSG au Parc des Princes. Y arracher ne serait-ce qu’un point aurait été un sacré exploit. Mais les Grenats n’ont guère eu le temps d’y croire. Déchaîné dans la foulée de l’annonce de sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé s’est offert un triplé (25e, 28e, 50e).

Neymar (31e) et Angel Di Maria (67e) ont aussi fait souffrir une défense messine aux abois. Malgré l’expulsion de Boubacar Traoré (58e), les hommes de Frédéric Antonetti ont stoppé l’hémorragie et ont cru pouvoir garder leur 18e place. Mais Romain Hamouma et les Stéphanois en ont décidé autrement. Le club mosellan évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine.

#PSGFCM [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ⏱ 90’ – Fin du match. 5⃣ – 0️⃣ — Fc Metz ☨ (@FCMetz) May 21, 2022

Avec Eurosport