Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal ont pris fin jeudi soir, permettant à huit équipes, quatre de la Ligue 1, deux de la Ligue 2 et deux de national 1 de valider leur qualification pour les quarts de finale de cette compétition, dont le tirage au sort a eu lieu ce vendredi après midi au siège de la grande instance du football sénégalais. Les huit clubs qualifiés sont donc fixés pour la suite de ce tournoi.

Sur le papier, le plus gros choc semble être l’affiche entre le Diambars de Saly et la Linguère de Saint-Louis, deux formations de la l’élite sénégalaise. Le Champion en titre, Casa Sport pas épargné non plus va se déplacer au Port Autonome de Dakar, tombeur de Ndiambour en huitième de finale.

L’équipe de Teungueth FC, vainqueur de la Coupe nationale en 2019, qui n’a laissé aucune chance à l’Université de Saint-Louis (3-0) lors du tour précèdent croisera AJEL de Rufisque, l’équipe qui a créé la sensation en éliminant Génération Foot aux tirs au but 5-4. La dernière rencontre va opposer Thiès FC à Etoile Lusitana. Pour les demi-finale finales, le vainqueur du match numéro 57 croisera celui du 58 et le deux vainqueurs des duel 59 et 60 vont s’affronter pour une place en finale.