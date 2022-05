C’est désormais officiel, Jean-Louis Gasset est le nouveau sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire. l’Information a été officialisée ce matin par la fédération ivoirienne de football.

Jean-Louis Gasset a été choisi pour diriger l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Le technicien français de 68 ans, libre depuis son départ de Bordeaux en fin de saison dernière, aura la lourde tâche d’emmener le plus loin possible les Eléphants lors de la CAN 2023 à domicile. Il remplace son compatriote Baumelle Patrice. Jean-Louis Gasset sera assisté par l’ancien international ivoirien Emerse Faé, passé à Nantes, Nice et Clermont Foot.

Idriss Diallo, le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) avait coché trois noms sur une short-list, en accord avec le gouvernement, lequel prendra en charge le salaire du sélectionneur. Outre Gasset y figuraient Antoine Kombouaré (58 ans) et, selon nos informations, Frédéric Hantz (55 ans).

267 matchs comme entraîneur, 99 victoires, 60 nuls, 108 défaites Très beau bilan de JL Gasset qui a séduit les nouveaux dirigeants de la FIF, ils comptent sur lui pour nous ramener une 3 étoiles continentale avec la CAN organisée en Côte d’Ivoire 🎉 Merci au FC Rouage❤️ https://t.co/TsOeM8dmCu — La Côte d’Ivoire Est Chic 🇨🇮 (@Cotedivoireoff_) May 19, 2022

