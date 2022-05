A la fin des huitièmes de finale de la Coupe nationale seniors, seules quatre équipes, sur les 14 équipes en lice, ont réussi à se qualifier en quart de finale après les derniers matchs joués ce jeudi.

Le Casa Sports, leader de la Ligue 1 et détenteur du trophée, a battu Walydaan (ligue 2) pour valider sa place en quart de finale. Les trois autres équipes de ligue 1 toujours en course sont Diambars de Saly Portudal, Teungueth FC et la Linguère de Saint-Louis.

L’équipe de Saly Portudal a battu l’US Rail (D3) 2-1 après prolongations. A la fin du temps réglementaire, les deux clubs étaient à égalité 1-1. L’équipe de Teungueth FC, vainqueur de la Coupe nationale en 2019, n’a laissé aucune chance à l’Université de Saint-Louis dominée sur la marque de 3-0. Mercredi, la Linguère de Saint-Louis a fait respecter la hiérarchie en battant Amitié FC de Thiès 3-0.

Les autres équipes qualifiées en quart de finale sont Thiès FC, vainqueur de Yeggo 3-1, AJEL FC qui a créé la sensation en éliminant Génération Foot aux tirs au but 5-4. A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0. L’équipe du Port autonome de Dakar a sorti le Ndiambour, 1-0, et Etoile Lusitana est victorieuse de Oslo FA 2-1.

