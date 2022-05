Le tirage au sort du Championnat de Beach Soccer, édition 2021-2022, a été effectué, hier mercredi, au siège de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Le démarrage est prévu le 19 juin.

Les 20 équipes en lice pour le Championnat de la plage sont réparties en 5 poules de 4, dont quatre poules pour Dakar et une poule pour la région de Saint-Louis.

À l’issue de la phase de poules, les équipes classées premières de chaque groupe, ainsi que les trois meilleures deuxièmes, se qualifient pour la deuxième phase. Et les 8 équipes qualifiées pour cette seconde phase seront réparties ensuite en deux poules de 4. Et les deux meilleures équipes de chaque poule décrochent les tickets pour les demi-finales.

La phase des poules et la deuxième phase vont se jouer en aller et retour et les demi-finales en aller simple. Le démarrage est prévu le 19 juin prochain, tandis que le Final Four et la finale se joueront sur deux jours, c’est-à-dire les 16 et 17 septembre prochains.

La formation de Yeumbeul avait remporté la 3ème édition du Championnat en explosant L’île de Saint-Louis (7-1), en finale, disputée samedi 10 avril 2021, à la plage de Diamalaye (Dakar).

Avec Stades