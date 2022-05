Vainqueur de de la Bundesliga 2, l’international sénégalais Salif Sané ne jouera pas pour Schalke 04 dans l’élite allemande la saison prochaine. Le défenseur de 31 ans a fait ses adieux au club et à ses coéquipiers.

Le retour en Bundesliga de Schalke 04 se fera sans son emblématique défenseur sénégalais Salif Sané. Le joueur, pour qui le contrat avec les Royal Blues prendra fin juillet prochain, ne verra pas son bail renouvelé. Arrivé en proveance de Hannover en 2018, Salif Sané qui n’aura disputé que 11 matchs cette saison à cause de sa longue blessure au genou, devra désormais trouvé un point de chute pour la saison à venir.

« Ce ne sont pas des décisions faciles, surtout après une année aussi réussie et une promotion avec le championnat de deuxième division. Nous avons dit au revoir aux joueurs dans un cadre digne et exprimé notre grande gratitude. En tant que héros de la promotion, ils feront toujours partie de l’histoire de Schalke », a déclaré le directeur sportif de Schalke, Rouven Schröder, à l’endroit de Salif Sané et de ses quatre autres coéquipiers qui quittent aussi le club.

Le défenseur sénégalais a lui aussi tenu à dire ses au revoir et remerciements au club et aux supporters. « Malheureusement, après 4 ans notre voyage ensemble se termine. Le voyage était très cahoteux, mais vous étiez toujours là quand je suis revenu », a écrit, sur sa page Instagram, le joueur qui fait allusion à ses longues périodes de blessures. Salif Sané poursuit : « Je serais toujours reconnaissant pour ça. Je vous souhaite plein de succès. Et j’ai déjà hâte de vous revoir. Toujours, votre Salif. Bonne chance pour la suite ».

wiwsport.com