Lac de Guiers 2 avait prévenu que le jour où Ama Baldé tiendrait publiquement des propos indiquant qu’il souhaite leur combat, il acceptera le défi. Le lutteur a tenu parole. Après la sortie d’Ama, Lac 2 se dit également prêt pour cette affiche.

Après la sortie d’Ama Baldé sur Lutte Tv, hier, pour indiquer qu’il était prêt à en découdre avec Lac de Guiers 2, la réponse de ce dernier n’était qu’une question d’heures.

Le Puncheur du Walo a, en effet, apporté sa réplique. Il accepte le défi du fils de Falaye Baldé. « J’ai pris connaissance, avec beaucoup de surprise, de la sortie d’Ama Baldé dans laquelle il me défie. Maintenant qu’il a remis en cause la recommandation de son père, je lui ouvre mes portes et je suis prêt à l’affronter. Je suis à l’écoute de tous les promoteurs qui voudront monter ce combat. J’invite Jules Baldé (frère d’Ama, ndlr) à la neutralité. Qu’il ne refuse pas l’avance d’un promoteur. Ama a dit que nous ne sommes pas parents, il a raison. Il appartient à l’ethnie peulh, moi je suis Socé. Il veut le combat, je lui ouvre grandement mes portes », a répondu Lac 2.

Le lutteur de Guédiawaye invite, cependant, Jules Baldé à ne pas faire capoter le combat si les promoteurs veulent le démarcher. « Nous avons vécu une histoire commune. Je le sais, Ama Baldé le sait, Jules également, tout comme lbou. Il a nié tout cela mais on verra. En tout cas, que Jules Baldé n’intervienne pas pour s’opposer au combat. Ama Baldé n’a pas encore fait ce que je n’ai pas fait dans l’arène. Qu’il se détrompe. Ce sera un combat explosif. Que les promoteurs se précipitent pour le finaliser », a terminé le leader de l’écurie Walo.

AVec Record