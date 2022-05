PUBLICITÉ

Le combat longtemps voulu par les amateurs peut enfin avoir lieu. Ama Baldé et Lac de Guiers 2 sont maintenant prêts à solder leurs comptes. Si ce duel n’a jamais été démarché par les promoteurs, c’est parce que Lac 2 estimait que le feu père d’Ama, Falaye Baldé, lui avait demandé de ne jamais affronter son fils.

Ama Baldé a publiquement défié Lac 2. « Maintenant, je suis libre de signer avec le promoteur que je veux. Et mes prochains combats seront montés par Ibrahima Diop de Cadior Productions qui est plus qu’un ami. Je suis prêt pour tous les lutteurs. Je suis prêt pour Tapha Tine, Gris Bordeaux, Bombardier, Lac de Guiers 2…», a indiqué le Pikinois dans un entretien avec Lutte TV.

PUBLICITÉ

Le fils de Falaye Baldé défie le leader de l’écurie Walo et donne ses raisons. Pour lui, ils ne sont ni parents ni des amis. «Bien sûr, je peux croiser Lac de Guiers 2. Nous ne sommes pas des parents, encore moins des amis. Il dit que mon père ne souhaitait pas notre combat, mais mon père ne m’a jamais parlé de ça. À trois jours de son décès, mon défunt père m’a appelé pour me parler de Balla Gaye 2, me demandant de lui vouer une grande considération. Et je ne compte pas trahir cette volonté. À part Balla Gaye 2 et les Pikinois, je croise tout le monde», a insisté Ama Baldé.

La balle est donc dans le camp des promoteurs. En tout cas, le manager d’Ama Baldé, Abdou Bakhoum, a toujours clamé haut et fort qu’il acceptera l’avance d’un promoteur pour affronter Lac 2. Contrairement à Jules Baldé, le grand frère d’Ama, qui estime que ce combat n’aura jamais lieu.

Avec Record et Lutte Tv