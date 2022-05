C’est fait ! Liverpool maintient le suspense jusqu’au bout. Face à Southampton ce soir pour le compte de la 37ème journée de Premier League, les Reds, habillés en jaune aujourd’hui, ont empoché les 3 points et sont revenus à un point du leader Manchester City.

Malgré l’absence de plusieurs cadres, les hommes de Klopp ont su dominer les Saints et assurer l’essentiel dans cette rencontre au combien important pour le titre. Alors que Salah et Van Dijk sont absents pour cause de blessures, Sadio Mané et Arnold (pas sur la feuille de match) ont en effet été laissé au repos au même titre que Luis Diaz et Alcantara laissés sur le banc durant toute la partie.

Les Reds, qui ont dominé les Saints dans la presque totalité de la partie, ont pourtant concédé l’ouverture du score. Redmond donnait effectivement l’avantage aux Saints à la 13ème minute d’une belle frappe. Mais c’est le japonais Takumi Minamino qui va sonner la révolte des Reds en égalisant 14 minutes plus tard (27′). Un but partout en première période, Joel Matip va offrir la victoire à Liverpool en s’illustrant à la 67ème minute.

Une belle victoire pour Klopp qui réussit son pari en laissant ses cadres au repos tout en empochant les 3 points qui lui permettent de prétendre pour le titre à une journée de la fin. Liverpool compte désormais un point de retard sur Manchester City (1er, 90 points) et reste plus que présent dans la course au titre.

Le champion de Premier League sera donc connu ce Dimanche 22 mai, à l’occasion de l’ultime journée de l’élite anglaise lors de laquelle tous les matchs débuteront au même moment à 15h00 GMT. Liverpool aura en face à Anfield la formation de Wolverhampton, tandis Manchester City accueillera Aston Villa à l’Etihad Stadium.

BIG WIN! See you all Sunday! 😎 https://t.co/kWxlh2rd4J — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) May 17, 2022

