Ayant pris les rênes de Red Star en cours de saison sans avoir fini sa formation d’entraîneur, Habib Bèye a connu une saison “passionnante” avec le club français lors de cet exercice 2021-2022. L’ancienne gloire sénégalais a tenu à remercier son club.

Ses commentaires sont très prisés par le public de la chaîne cryptée alors son arrivée sur le banc de Red Star avait fait l’effet d’un boom après avoir réussi sa carrière actuelle de consultant sur Canal. Après avoir passé ses diplômes d’entraîneur, Habib Bèye voulait une expérience dans le monde professionnel. Le 31 mai 2021, il intègre le staff du Red Star FC en tant qu’adjoint.

Mi-septembre 2021, il a été désigné entraîneur intérimaire après le départ de Vincent Bordot. Confirmé comme entraîneur sur le banc des Audoniens le 20 octobre 2021, Bèye détient un bilan de 12 victoires, 11 défaites et 5 matchs nuls en 28 rencontres dirigées cette saison en National. Il a clôturé la saison avec une victoire éclatante sur Concarneau (5-1) et termine à la 11e place du tableau.

Après un bilan plutôt moyen et équilibré, le technicien sénégalais a tenu à remercier le club et l’effectif avec lequel il a travaillé. “La saison fut passionnante, parfois difficile mais tellement enrichissante. Co-meilleure attaque (55 buts) avec notamment Pape Meïssa Ba meilleur buteur de National (21 buts). Je souhaite remercier tous mes joueurs, mon staff et le club dans sa globalité pour cette magnifique aventure humaine”, a écrit l’ancien international sénégalais et coach de Red Star.

