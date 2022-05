PUBLICITÉ

Les 12èmes Championnats du monde de boxe féminine se poursuivent à Istanbul sans la moindre silhouette sénégalaise. Hier dimanche, Mariatou Diallo (60 kg), la seconde Lionne déplacée sur le ring turc, a été éliminée lors d’un 1er tour qui a été fatal, aussi, à Dieynabou Diallo «Commando» (54 kg), éliminée par forfait, quatre jours plutôt se fera sanctionnée dès leur retour sur Dakar.

Concernant le forfait de Dieynabou Diallo jeudi dernier, la Fédération va situer les responsabilités et sévir une fois la délégation sera de retour sur Dakar. C’est ce que nous annonce un responsable fédéral sous le couvert de l’anonymat. «Je n’en reviens toujours pas, surtout penser à la boxeuse qui s’est préparée en externe et interne, pris en charge par le ministère des Sports avec billet d’avion, per diem, accommodation et tout, pour être en retard à la compétition, c’est méchant. C’est inadmissible et les sanctions vont tomber».

Pour rappel, l’équipe du Sénégal était coachée à Istanbul par Thierno Oumar Diallo (titulaire) et son adjoint Djibril Kandji. Dans la délégation sénégalaise, il y avait aussi la SG fédérale, Mme Anta Guèye.

Avec Record