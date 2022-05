En demi-finale aller des Play-offs d’accession en Premier League, Sheffield United va accueillir, ce samedi après-midi (14h00 GMT), Nottingham Forest. Au Bramall Lane face à une équipe qu’ils ont tenue en échec deux fois cette saison sur le score de 1-1, les Blades seront en quêtte d’un bon résultat avant le match retour.

L’entraîneur de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre. Et comme lors des derniers matchs, il comptera sur la titularisation d’Iliman Ndiaye. Auteur de 4 buts et 1 passes décisives lors de ses cinq derniers matchs, le Sénégalais occupera la pointe de l’attaque de son équipe.

Unchanged at the Lane for today's Play-Off Semi-Final! 🔴

𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙊𝙉 𝙔𝙊𝙐 𝘽𝙇𝘼𝘿𝙀𝙎! ⚔️✊ pic.twitter.com/D511h0c66N

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 14, 2022