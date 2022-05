PUBLICITÉ

Pour la première fois depuis son arrivée à Liverpool, Sadio Mané a tiré un penalty dans un match officiel.

Le premier juillet 2016, Sadio Mané débarquait à Liverpool en provenance de Southampton pour une belle somme de 41 millions d’euros. A l’époque, il est le joueur le plus cher de l’histoire du Club de La Mersey. A ce jour, le champion d’Afrique avec le Sénégal aura inscrit 119 buts sous le maillot des Reds. Tous marqués directement dans le jeu.

Mais spécialement ce samedi 14 mai 2022, l’ancien joueur de Génération Foot a été soumis à tirer son tout premier penalty avec son club de toujours. La faute à un Chelsea et Liverpool qui se sont quittés sur un score de 0-0 à l’issue du temps réglementaire de la finale de la 150e édition de la Coupe d’Angleterre, communément appelée FA Cup. Mais son penalty, ce ne sera pas dans le jeu.

Le Lion devait, en effet, tirer le cinquième tir au but pour Liverpool lors de la séance. Il s’élance, fait une course rapide, tir et bute sur … Edouard Mendy. Mais cette première expérience à Liverpool manquée par Sadio Mané ne fera pas perdre son équipe. Les Reds s’imposent finalement, et c’est Alisson Becker qui vole la vedette à Edouard Mendy en arrêtant le dernier tir de Chelsea avant que Tsimikas ne dicte la sentence.

Sadio Mané vs Édouard Mendy

