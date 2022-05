PUBLICITÉ

Comme en finale de League Cup, Liverpool est venu à bout de Chelsea, samedi soir, en finale de la Coupe d’Angleterre au bout de la séance des tirs au but. Sadio Mané a manqué son tir, arrêté par Edouard Mendy.

On avait déjà eu une très grande finale de la coupe de la Ligue entre Chelsea et Liverpool il y a quelques semaines, on a eu un nouveau très grand spectacle entre les deux ténors de la Premier League ce samedi à Wembley. En début de match, il n’y en a que pour Liverpool qui accumule les occasions devant le but de Mendy, mais ce dernier est attentif et sort le grand jeu, surtout devant un Diaz en feu.

En seconde période, Chelsea revient avec d’autres intentions tactiques et frappe à deux reprises le poteau d’Alisson. En face, Liverpool fait de même. On ne s’ennuie pas et mieux encore, on va avoir droit à 30 minutes de spectacle en plus. Ce sera toujours avec les champions d’Afrique Sadio Mané et Edouard Mendy, contrairement en finale de Ligue Cup. Les deux Sénégalais sont allés jusqu’au bout de la partie.

Mais, à l’issue des prolongations, Edouard Mendy ne cédera pas face à Sadio Mané, et on va tout droit à la séance de tirs au but. Le premier à rater est Azpilicueta qui trouve le montant, imité par Sadio Mané qui pouvait, en tant que 5ème tireur, donner la victoire à son équipe. Le tout premier penalty de l’attaquant sénégalais depuis son arrivée à Liverpool est stoppé net par son compatriote, bien évidemment Edouard Mendy.

La mort subite débute, comme en finale de la coupe de la Ligue. Celui qui craque, c’est Mason Mount, butant sur Alisson Becker, et dans la foulée le Grec Kostas Tsimikas qui donne la victoire à Liverpool. Liverpool remporte sa huitième FA Cup, la première depuis 2006. Sadio Mané gagne le seule trophée qui lui manquait en Angleterre et s’offre son troisième titre de la saison après la CAN et la League Cup. Mendy et Chelsea perdent encore les armes à la main …

wiwsport.com