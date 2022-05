Huit joueurs ont été retenus pour le titre de Meilleur Joueur de la saison 2021/2022 en Premier League. Il s’agit de Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Bukayo Saka, James Ward-Prowse, Heung-Min Son et Jarrod Bowen. Une liste composée de sérieux prétendants, mais sur laquelle on pourrait noter des absents de taille.

Auteur d’une excellente deuxième partie de saison, Sadio Mané est l’un des grands absents de cette liste. Ayant débuté la saison timidement, le Champion d’Afrique manque un ainsi un titre qui aurait pu l’aider dans la course au Ballon d’Or. Autre absence de taille, c’est celle de Cristiano Ronaldo de 18 buts en championnat cette saison. Le Portugais a été désigné joueur du mois de PL à deux reprises.

🔴 @TrentAA 🔴

⚒ Jarrod Bowen ⚒

🔵 Joao Cancelo 🔵

🔵 @DeBruyneKev 🔵

🌶 @BukayoSaka87 🌶

🔴 @MoSalah 🔴

⚪️ @Sonny7 ⚪️

😇 @Prowsey16 😇

Who will you crown @EASPORTSFIFA Player of the Season? 👑

🏆 #PLAwards | https://t.co/iHvo0ZhcKx 📩 pic.twitter.com/bBXbLRCj08

— Premier League (@premierleague) May 13, 2022