Mardi 11 mai 2022, LaLiga a révélé qu’elle allait attribuer pour la première fois une distinction au meilleur joueur africain de la saison. Les Sénégalais Boulaye Dia et Pathé Ciss ont été nominés.

Les talentueux et vaillants joueurs africains du Championnat d’Espagne de Première Division auront pour la première fois cette saison 2021-2022 la belle occasion d’ajouter dans leurs vitrines un nouveau trophée du meilleur joueur africain de ce Championnat. Mardi 11 mai 2022, lors d’une conférence de presse avec certains médias africains, LaLiga a révélé qu’elle allait, à compter de cette campagne, décerner un titre de MVP au joueur africain le plus en vue au cours de l’exercice.

« Nous avons été surpris par la réponse des fans africains de football lors du lancement du trophée de MVP africain cette saison. Le public africain a augmenté en termes d’audiences et de soutien envers LaLiga au fil des années, motivé par les performances de certains des meilleurs joueurs du continent. Ce concours est un hommage à la croissance et à la stature du marché africain pour LaLiga et nous encourageons les supporters à participer en nombre à ce vote pour élire la star africaine de la saison en LaLiga Santander », explique Marcos Pelegrin, Directeur de LaLiga en Afrique du Sud.

Le vote déjà lancé, Boulaye Dia et Pathé Ciss nominés

Les acteurs de cette toute nouvelle distinction ajoutent que ce titre souligne l’importance croissante et la valeur de la contribution des joueurs africains pour la croissance du Championnat d’Espagne de Première Division, avec plus de 25 joueurs africains qui évoluent dans l’élite du football espagnol. Par ailleurs, LaLiga a annoncé que le vote pour élire le tout premier vainqueur du titre MVP Africain de la saison a été lancé depuis le 10 mai 2022 et ouvert notamment à tous les fans jusqu’au 22 mai 2022, date de la fin de la saison 2021-2022.

Cette saison, pas moins de sept footballeurs sénégalais ont foulé les pelouses de LaLiga. Youssouf Sabaly, avec le Real Betis, Boulaye Dia et Nicolas Jackson, avec Villarreal, Pathé Ismaël Ciss, avec le Rayo Vallecano, Mamadou Sylla, passé au Rayo en première partie de saison avant de filer en prêt au Deportivo Alavés de Mamadou Loum Ndiaye, et Amath Ndiaye Diédhiou, qui défend les couleurs du RCD Mallorca. Ainsi, Lions sont en lice pour décrocher ce nouveau titre : Boulaye Dia et Pathé Ciss.

L’attaquant champion d’Afrique de 25 ans et le milieu de 28 ans disputent ce trophée avec une belle concurrence. En effet, Dia et Ciss sont nominés aux côtés du milieu de terrain centrafricain de l’Atlético Madrid Geoffrey Kondogbia, de l’attaquant gabonais du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang, du portier marocain du FC Séville Yacine Bounou, du défenseur international togolais Djené Dakonam (Getafe), et de l’ailier droit angolais du Valencia CF Hélder Costa.

wiwsport.com