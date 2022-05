PUBLICITÉ

Il faisait partie de la liste des 15 joueurs en lice pour le trophée de jeune joueur de la compétition. Khalifa Diop a remporté le vote des techniciens de cette deuxième plus importante compétition de clubs en Europe.

Consultés pour désigner celui qui méritait, selon eux, de décrocher le titre de meilleur jeune joueur de la compétition, les entraîneurs de l’Eurocup ont élu Khalifa Diop informe BasketEurope.

À 20 ans et du haut de ses 2,11 m, Khalifa Diop a séduit les entraîneurs de l’Eurocup, qui l’ont élu meilleur jeune joueur de la compétition. Le big man de Gran Canaria (club espagnol éliminé en quart de finale), qui a compilé 5,7 points et 3,9 rebonds par match en 20 apparitions cette saison, remporte ainsi le Rising Star Trophy de l’EuroCup. Derrière, Jaime Pradilla de Valence et Joel Parra de Badalona, pointent à la deuxième place, à égalité dans les votes.

Gran Canaria a été éliminé par Morabanc Andorra en quart de finale.

