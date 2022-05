PUBLICITÉ

Les Foxes se sont imposés à domicile face à Norwich 3-0 pour leur match en retard de la 21ème journée.

Leicester City s’est offert une bonne bouffée d’air frais ce soir en Premier League. Les Foxes qui comptaient sept matchs de rang sans une seule victoire viennent de renouer avec le succès dans leur King Power Stadium. Ils ont largement dominé Norwich City, trois buts à zéro, dans ce match comptant pour la 21ème journée de la première division anglaise.

Après une première période assez calme (0-0), les Foxes se sont déchaînés en seconde mi-temps après l’entrée en jeu de Nampalys Mendy. L’international sénégalais n’a pas eu la chance d’enchaîner une dixième titularisation de rang, mais a livré une belle copie dans cette deuxième période. Un doublé de Jamie Vardy (54′ et 62′) et un dernier but de Maddison (70′) ont permis à Leicester d’empocher les 3 points et se retrouver à la 10ème place de Premier League.

Three points for the Foxes on Filbert Way! 🦊 Delivered by @ParimatchUK 👏‍#LeiNor pic.twitter.com/0kOqNqZBam — Leicester City (@LCFC) May 11, 2022

