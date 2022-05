PUBLICITÉ

Sivasspor tient Alanyaspor en échec (1-1) dans cette demi-finale retour de la Coupe de Turquie et s’envole en finale.

Alanyaspor et Sivasspor ont disputé ce soir leur demi-finale retour de la Coupe de Turquie. Une rencontre qui a opposé deux internationaux sénégalais, Moussa Konaté (Sivasspor) et Famara Diedhiou (Alanyaspor). Le dernier cité a inscrit l’unique but de sa formation qui quitte la compétition après le nul 1-1 de ce soir (2-1 pour Sivasspor à l’aller).

L’attaquant des Lions à la dernière CAN, Famara Diedhiou, avait donné l’espoir aux siens en ouvrant le score à la 78ème minute de jeu. Il permettait ainsi à Alanyaspor de combler le gap au cumul avec ce joli but de la tête marquant sa 12ème réalisation, toutes compétitions confondues, de la saison. Malheureusement pour l’international sénégalais de 29 ans, Hakan Arslan va égaliser à 2 minutes de la fin du temps réglementaire et offrir la qualification en finale à Sivasspor (3-2 au cumul).

🌟 Famara Diedhiou, 78.dakikadaki golüyle Alanyaspor'un Türkiye Kupası'nda final umutlarını canlandırdı.pic.twitter.com/wwXZZ727yd — mackolik (@mackolik) May 11, 2022

Ce sera donc Sivasspor de Moussa Konaté qui sera en finale de l’édition 2021-2022 de la Türkiye Kupası. Ce dernier, entré en toute fin de partie dans cette demi-finale (90’+3), fera face à un autre international sénégalais en finale puisque c’est Kayserispor de Mame Baba Thiam qui a obtenu l’autre billet de la finale du 26 mai.

🏆𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵𝓭𝓮𝔂𝓲𝔃! 𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵𝓭𝓮𝔂𝓲𝔃! 𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵𝓭𝓮𝔂𝓲𝔃! Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Demir Grup Sivasspor'umuz rakibiyle 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.#GösterGücünü pic.twitter.com/CuhbkK2e14 — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) May 11, 2022

