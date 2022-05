PUBLICITÉ

Malgré la défaite face au Barça samedi soir, les médias couvrant spécialement le Real Betis n’ont pas été déçus par la prestation de Youssouf Sabaly.

Samedi soir, le Real Betis s’est incliné sur sa pelouse du Benito Villamarín face au FC Barcelone (1-2) lors de la 35e journée de LaLiga. Plus efficace devant les buts, le Club Catalan s’est offert de cette victoire en marquant dans les tous derniers instants de la rencontre sur un boulet de canon sublime de la part du latéral gauche Jordi Alba.

Mais cette défaite n’enlève en rien le bon match effectué par les hommes de Manuel Pellegrini, particulièrement Youssouf Sabaly. Titularisé pour la première fois en trois matchs d’affilée en Championnat depuis son arrivée, le latéral droit international sénégalais s’est montré super efficace dans son jeu, notamment sur le plan défensif.

A l’issue de la rencontre, sa prestation a été largement saluée par les médias couvrant spécialement le Real Betis. « Super match. Très appliqué et avec des critères à l’heure de se mettre en évidence pour l’équipe », écrit ElDesmarque Betis, qui a attribué une note de 6 à l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Pour Radio Estadio, qui attribue une note de 8, Youssouf Sabaly est « une bande élastique, qui s’étire puissamment pour donner de la profondeur et qui est capable de se repositionner rapidement et gracieusement. Il a été solide en défense et efficace au face à face contre Memphis Depay« .

Pour autant alors, peut-on dire que Youssou Sabaly a remporté son premier duel avec Memphis Depay ? Les deux joueurs devraient logiquement se croiser lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2022. Lions du Sénégal et Oranje des Pays Bas s’affronteront le lundi 21 novembre.

wiwsport.com