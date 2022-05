PUBLICITÉ

Alors qu’il mène les débats devant Lorient (3-0), l’Olympique de Marseille va finir le match avec une infirmerie pleine. Trois joueurs ont dû quitter la pelouse sur blessure dont Bamba Dieng.

Entré en jeu à la 17e minute, le jeune attaquant réussissait jusqu’ici une bonne prestation avec un but inscrit lors de la première période. Au retour des vestiaires, Bamba DIENG s’est aussi montré dangereux en servant une belle passe sur le 3e but marseillais inscrit par Gerson. Le passeur et le buteur vont être remplacé suivant les pas de Cédric Bakambu.

Rappelons que Payet et Milik aussi se sont blessés en coupes d’Europe. Une fin de saison compliquée pour l’actuel dauphin. On ne connaît pas encore la nature de la blessure de Bamba Dieng qui a retrouvé le banc de l’OM.

