Encore battu, cette fois-ci par Crystal Palace, Watford d’Ismaïla Sarr a acté sa descente en Championship ce samedi 7 mai 2022.

Le très long chemin de croix de Watford et ses joueurs en Premier League depuis l’entame de cette saison a connu un épilogue qui semblait inéluctable depuis des semaines. Ce samedi, à l’occasion de la 35e journée du Championnat d’Angleterre, les hommes de Roy Hodgson, victorieux seulement à six reprises, ont encaissé leur 25e défaite de la saison sur la pelouse de Crystal Palace (0-1).

L’unique but de la partie est marqué par l’Ivoirien Wilfried Zaha, qui profitait d’un penalty suite à une faute de main de son compatriote Hassane Kamara (31e). Ce dernier a même été expulsé (69e). A trois journées de la fin, Watford est 19e et compte 12 points de retard sur le premier non relégable. Les partenaires d’Ismaïla Sarr retournent donc en Championship, un an après leur montée.

Full-time at Selhurst Park. The result confirms our relegation from the Premier League. pic.twitter.com/8gqbXVXcI3 — Watford Football Club (@WatfordFC) May 7, 2022

