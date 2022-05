PUBLICITÉ

La saison régulière de Championship a connu son épilogue ce samedi. Parmi les quatre équipes qualifiées en Play-offs, évoluent trois joueurs de nationalité sénégalaise.

La saison régulière du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre est terminée ! Ce samedi 07 mai 2022, se jouait la 46e et dernière journée. Et si le suspense été déjà fini en tout haut de tableau, avec la montée directe de Fulham et Bournemouth, et en bas de tableau, avec la relégation de Peterborough, Derby County et Barnsley, il y avait pas mal de choses à jouer pour les Play-offs.

Huddersfield et Nottingham Forest attendaient depuis quelques jours de connaître leur futur adversaire. Finalement, les deux dernières places ont été attribuées à Sheffield United et Luton Town, qui terminent respectivement 5e et 6 au classement. Sur leur pelouse, les Blades et Iliman Ndiaye ont écrasé le champion Fulham 4-0), alors que les Hatters sont venus à bout de Reading.

En Play-offs, Iliman Ndiaye défiera Nottingham, un duel entre Naby Sarr et Carlos Mendes Gomes

Tout est bien qui finit bien, et Sheffield United jouera son retour en Premier League jusqu’au bout. Après un début de saison tumultueux, les Blades ont fini tant bien que mal et assuré l’essentiel qui était. Ils l’ont réussi sur une pente ascendante menée par l’entraîneur Paul Heckingbottom et une certaine jeunesse notamment les talents Morgan Gibbs-White et bien évidemment Iliman Ndiaye.

En demi-finales, Iliman Ndiaye, auteur de sept buts et deux passes décisives en 29 apparitions cette saison, dont quatre réalisations lors des cinq dernières journées, affronteront Nottingham Forest, qui terminé à la quatrième position et qui cherche un retour en Premier League pour la première fois depuis pas moins de 17 années. Les Reds ont en effet quitté l’élite lors de la saison 1998-99.

Pour l’autre demi-finale, on assistera à un duel entre Huddersfield (3e) de Naby Sarr et Luton Town (6e) de Carlos Mendes Gomes. Le défenseur international sénégalais, auteur de trois buts dans le Championnat cette saison, était titulaire lors de la victoire (2-0) contre Bristol City. De son côté, l’ailier hispano-sénégalais de 23 ans, qui a participé à 9 matchs de Championship, est resté sur le banc contre Reading.

🚨 Championship play-off dates CONFIRMED! 🚨 Who are you backing for promotion to the Premier League? 🤔📈 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 7, 2022

