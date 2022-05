De la tête jusqu’au pied, Sheffield United a dominé Fulham, champion de Championship et déjà assuré d’évoluer en Premier League la saison prochaine. Pour cette 46e et dernière journée du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre, les hommes de Paul Heckingbottom, qui devaient surtout gagner sans calcul, ont brillamment assuré en s’imposant par 4 buts à 0.

Encore titularisé en pointe de l’attaque par son entraîneur, Iliman Ndiaye a largement participé à ce festival. Alors que Morgan Gibbs-White a ouvert le score dès la 10e minute, le jeune sénégalais a enclenché le score pour Sheffield United avec son septième but de la saison inscrit à la 21e minute et une passe décisive délivrée à Sander Berge pour la 3-0 à la 25e.

Dès la reprise pour la seconde période, Enda Stevens marquait le 4-0 (49e). Ainsi, avec ce succès, Sheffield United termine 5e au classement et est assuré de jouer les Play-offs d’accession en Premier League. En demi-finales, qui se joueront en aller – retour, Iliman Ndiaye et ses partenaires affronteront Nottingham Forest. Les Reds ont fini à la 4e place.

