Au bout d’une folie totale, le Real Madrid a complètement retourné Manchester City, mercredi soir, en demi-finale retour de Ligue des Champions. Le club madrilène rejoint Liverpool à la grande finale.

Le football avec toutes ses émotions a encore offert une soirée pas trop loin du surréalisme. Vainqueur 4 à 3 lors de la manche aller, à l’Etihad Stadium, vainqueur 1-0 au Santiago Bernabéu jusqu’à la 90e minute, Manchester City ne jouera, malgré tout, sa deuxième finale de Ligue des Champions cette année. Pour cause, le club anglais a été incroyablement renversé et battu par le Real Madrid (3-1).

Pourtant, durant une très bonne partie de cette rencontre, aucune des deux formations n’arrivait à faire la différence. Mais ça, c’était bien avant la 73e minute quand Riyad Mahrez fusillait Thibaut Courtois et ouvrait le score. Les Anglais, tout comme beaucoup, se voyaient déjà au Stade de France. C’était vraiment sans compter sur une rentrée fracassante de Rodrygo, qui a totalement fracassé City.

Alors qu’on entrait dans les minutes additionnelles du temps réglementaire, le jeune brésilien égalisait (1-1, 90e). Moins de deux minutes plus tard, sa tête faisait mouche et remettait parfaitement toutes les pendules à l’heure, notamment au score cumulé (2-1 ; 5-5, 90+1). Les hommes de Pep Guardiola et l’entraîneur espagnol, lui-même, étaient cueillis à froid en voyant le Real Madrid arracher une improbable prolongation.

Le sort des Anglais n’ira absolument pas jusqu’aux tirs au but. Puisqu’après cinq minutes seulement après la reprise pour la première partie de la prolongation, Benzema obtenait un penalty et le transformait. 3-1 à la 95e minute, le score restera inchangeable. Le Real Madrid s’impose et arrache sa 17e finale de Ligue des Champions. Le 28 mai prochain, au Stade de France, ce sera les retrouvailles face à Liverpool de Sadio Mané.

