La Fédération Gambienne de Football a informé, via un communiqué paru sur son compte Facebook, sa volonté de jouer au Sénégal ses matchs à domicile pour les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. En effet, selon la CAF, l’Independence Stadium, jugé « vieux et obsolète », ne peut abriter les matchs des Scorpions.

« La Fédération Gambienne de Football (GFF) souhaite informer ses parties prenantes et les Gambiens que, contrairement aux informations des médias, une décision n’a pas encore été prise concernant le lieu de notre match à domicile lors des prochains éliminatoires de la CAN 2023 », lit-on sur le compte Facebook de la GFF.

L’instance dirigeante du football gambien poursuit : « Il convient de noter que si le stade de l’Indépendance n’est pas prêt à accueillir de matchs avant la première journée des éliminatoires contre le Soudan du Sud fin mai et début juin, le GFF se tourne vers le Sénégal comme première option pour accueillir le match à domicile. Par conséquent, maintenant que le tirage au sort a été effectué et ayant connu nos adversaires, nous sommes en train de démarcher nos homologues de la Fédération Sénégalaise de Football à ce sujet. Au fur et à mesure qu’une décision sera prise, elle sera communiquée au grand public en temps voulu« .

wiwsport.com