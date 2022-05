Grâce à l’unique but de la partie Inscrit par la meilleure buteuse de l’équipe Yacine Ndiaye (5 buts), Kaolack FC est allé battre une équipe accrocheuse des Dorades de Mbour Avec cette cinquième victoire consécutive, Kaolack FC a une longueur d’avance sur les Aigles de la Médina (2, 14 pts), qui sont aussi allées battre les Gazelles de Bignona (3mm, 10 pts), grâce à un doublé de Marie Diokh et une réalisation de sa buteuse, l’internationale Korka Fall, désormais deuxième meilleure buteuse (9 buts).

Pour sa part, USPA, leader in vaincu dans la poule B (6V, 1N), a explosé Sirènes de Grand-Yoff (17-0), avec des quintuplés des internationales sénégalaises Haby Baldé, meilleure buteuse (10 buts), et la 3ème meilleure buteuse Hapsatou Malado Diallo (7 buts), un triplé de Sadigatou Diallo, un doublé de Khardiata Samb et des buts de Khady Irène Dacosta et de Méta Kandé. Son dauphin Dakar SC (13 pts) a ramené trois points précieux d’Oussouye, en laminant la lanterne rouge ASACO (3-0), grâce à Binta Korkel Seck, Tacko Dlabira et Jeannette Sagna.