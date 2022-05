En marge de sa participation à la CAN Féminine 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal participera à un stage du 25 avril au 1er mai prochain.

Les choses sérieuses commencent pour la bande à Mame Moussa Cissé. A un peu plus de deux mois avant le début de la CAN Féminine 2022 prévue du 02 au 23 juillet au Maroc, les Lionnes vont débuter leur préparation ce mois-ci pour un stage compris entre le 25 avril et le 1er mai au Centre d’Excellence Youssoupha Ndiaye, à Guéréo.

Pour cette occasion, le sélectionneur national a convoqué un nombre de 30 joueuses, dont une seule évoluant expatriée. Comme indiqué par Fédération Sénégalaise de Football (FSF), les internationales convoquées se retrouveront en premier lieu au Stade Léopold Sédar Senghor pour être acheminées dans les installations du CEYN de Guéréo.

La liste des 30 joueuses convoquées par Mame Moussa Cissé

Ndeye Meissa Diaw (Lycée Ameth Fall)

Tenning Sène (AFA Grand-Yoff)

Thiaba Gueye (Aigles de la Médina)

Adji Ndiaye (US Parcelles Assainies)

Pascaline Fofana Bassène (US Parcelles Assainies)

Mbayang Sow (US Parcelles Assainies)

Mame Diarra Diouf (US Parcelles Assainies)

Aminata Kanté (Aigles de la Médina)

Astou Sy (Dakar Sacré-Cœur)

Salimata Ndiaye (Lycée Ameth Fall)

Anta Dembélé (US Parcelles Assainies)

Marème Babou (US Parcelles Assainies)

Dieynaba Ndaw (Duke University / USA)

Jeannette Dominique Sagna (Dakar Sacré-Cœur)

Adjaw Edmée Onesima Diagne (Lycée Ameth Fall)

Mame Fatou Diagne (AFA Grand-Yoff)

Bineta Korkel Seck (Dakar Sacré-Cœur)

Fatoumata Dramé (Kaolack FC)

Korka Fall (Aigles de la Médina)

Albertine Khemesse Faye (Dorages de Mbour)

Racky Ndoye (Gazelles de Bignona)

Wolimata Ndiaye (Dorades de Mbour)

Haby Baldé (US Parcelles Assainies)

Gladys Irène Dacosta (US Parcelles Assainies)

Jeanne Coumba Niang (Aigles de la Médina)

Coumba Sylla Mbodji (Dorades de Mbour)

Fanta Sy (Dakar Sacré-Cœur)

Habsatou Malado Dial (US Parcelles Assainies)

Sadio Diatta (Casa Sports)

Ndèye Ndiaye Kane (AFA Grand-Yoff)

wiwsport.com