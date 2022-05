Battu par le FC Lorient ce mercredi soir, le FC Metz se dirige vers la descente en Ligue 2.

C’était pourtant le match à ne pas rater mais le FC Metz n’a pas semblé l’apprendre de la même manière. En déplacement au Stade du Moustoir, ce mercredi soir, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, le Club lorrain avait l’occasion de grapiller de bons points dans la course au maintien. Mais tel n’a pas été le cas pour les hommes de Frédéric Antonetti.

PUBLICITÉ

En effet, le FC Metz s’est incliné dans les tous derniers instants du match sur une réalisation du jeune attaquant burkinabé Dango Ouattara (90e+5). Un but cruel qui a complètement douché les efforts des partenaires d’Opa Nguette qui avaient pourtant pensé ouvrir la marque en première période avant de voir le but de Nicolas De Préville refuser par l’arbitre.

Côté sénégalais, si Ibrahima Niane, expulsé le week-end dernier, était absent pour cette rencontre et Pape Ndiaga Yade resté sur le banc, Sambou Soumano, Amadou Salif Mbengue, Pape Matar Sarr et Opa Nguette sont rentrés en cours de jeu. Mais ce dernier a été sorti par son entraîneur quelques instants après son entrée après avoir reçu un avertissement. Pas nouveau avec Antonetti.

Plus que jamais lanterne rouge au classement, le FC Metz compte désormais sept points de retard sur le barragiste, Saint-Etienne, et huit sur le premier non relégable, Clermont. Le maintien semble très compromis.

wiwsport.com