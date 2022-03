Face à Norwich mercredi en FA Cup, Sadio Mané a disputé son 250e matchs avec Liverpool.

Une nouvelle marque à Liverpool pour Sadio Mané. En presque sept saisons, il s’est fait une place de choix dans le cœur des supporters mais aussi, dans le classement des joueurs ayant porté le plus de fois le maillot des Reds. Rentré en seconde période lors de la victoire en FA Cup face à Norwich mercredi, l’attaquant sénégalais a atteint le cap des 250 matchs.

De quoi le placer au 81e rang des footballeurs ayant atteint ce nombre dans l’histoire de Liverpool. De plus, le Champion d’Afrique avec le Sénégal est le quatrième joueur dans l’effectif actuel de Liverpool a avoir joué au moins 250 matchs. Seuls le capitaine Jordan Henderson (428), Roberto Firmino (316) et James Milner (278) font mieux que le natif de Bambali.

Depuis son arrivée à Anfield l’été 2016, Sadio Mané a inscrit un total de 110 buts et délivré 45 passes décisives. Il a été impliqué dans un but de son équipe dans 62% des matchs qu’il a disputés. En matière de trophées, il a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe, le Mondial des Clubs, la Premier League et très récemment la League Cup.

2️⃣5️⃣0️⃣ Reds appearances for Sadio! 🔴👏 pic.twitter.com/x91XXBCj0p — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022

