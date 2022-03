Ca passe aussi pour les Reds. Liverpool s’est qualifié pour le tour 6 de la FA Cup, soit les quarts de finale. Liverpool retrouve ainsi ce stade de la compétition qu’il ‘avait plus atteint de puis 2015. Une qualification qui arrive trois jours après le sacre en Carabao Cup face à Chelsea.

Le club de la Mersey a su dompter pour la 4ème fois cette saison Norwich, sans la plupart de ses cadres tels que Virgil Van Dijk et Mohamed Salah. Jurgen Klopp a jugé nécessaire de donner du temps de repos à plusieurs de ses hommes clés, mais réussi à se défaire de son adversaire du jour sur le score de 2 buts à 1 avec un doublé de Takumi Minamino (27′ et 39’).

Sadio Mané qui a débuté la rencontre sur le banc, a pris part à la rencontre avec une entrée en jeu à la 84ème minute à la place de Divock Origi. La 250ème apparition de l’international sénégalais sous le maillot de Liverpool FC où il évolue depuis juillet 2016. Le Lion a inscrit 110 buts et offert 37 passes décisives pour les Reds avec qui il a remporté : la Ligue des Champions (2019), la Super Coupe d’Europe (2019), la Coupe du Monde FIFA des Clubs (2019), la Premier League (2020) et la League Cup il y a trois jours (2022).

Through to the quarter-finals of the #EmiratesFACup 🙌 pic.twitter.com/FYTFZG3FRc

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022