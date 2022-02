Le duel sénégalo-sénégalais en finale de League Cup, ce dimanche, a tourné en faveur de Sadio Mané. Les Blues de Chelsea et Edouard Mendy ont perdu face à Liverpool.

Au bout de la meilleure séance de tirs au but de l’histoire – sans abuser -, Liverpool de Sadio Mané a remporté la finale de la League Cup de cette année 2022 en s’imposant face à Chelsea. Après 120 minutes de folie conclues par un improbable 0-0, les Reds l’ont emporté à la séance tirs au but où les 21 joueurs ont réussi leur tir. L’unique raté est l’œuvre Kepa, qui a suppléé Mendy pour la séance.

Edouard Mendy impérial, mais malheureux … Sadio Mané impuissant mais victorieux

Excellent depuis son arrivée à Londres, Edouard Mendy a sans doute réussi à augmenter sa cote de popularité auprès des supporters de Chelsea. Impérial sur sa ligne de but, le portier de 29 ans a sauvé son équipe à plusieurs reprises durant cette finale aux 120 minutes interminables et irrespirables pour le moins que l’on puisse dire.

S’il a soulevé le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations avec Sadio Mané il y a un peu plus de trois semaines, Mendy n’a voulu faire aucun cadeau à son compatriote, beaucoup moins à Liverpool. Sollicité pour la première fois dans ce match après une demi-heure de jeu, il a sorti un double arrêt monumental devant Naby Keïta puis Mané.

Au moment où Chelsea commençait à subir de plus en plus, l’ancien portier du Stade Rennais a écœuré les Reds et Sadio Mané. En résulte cette sortie très autoritaire devant le numéro 10 de Liverpool, recherché dans la profondeur et dans la surface des Blues par Luis Diaz (40e). A la 64e, son match pouvait virer au cauchemar.

Heureusement pour lui, Mohamed Salah n’était pas dans son grand jour. Suite à un mauvais dégagement de son pied, Edouard Mendy voit Sadio Mané récupérer la balle. L’attaquant lance Salah dans la profondeur. L’Egyptien se présente sur la gauche de la surface, où il pique son ballon. Mais Thiago Silva était au mauvais moment mais au bon endroit pour réaliser un sauvetage sur la ligne d’Edou.

Et comme en face, il y avait un mur bleu, Sadio Mané s’illustre d’une autre manière pour permettre à son équipe de tromper l’impérial Edouard Mendy. Trent Alexander-Arnold, sur un coup franc bien botté, trouve la tête de l’attaquant sénégalais. Ce dernier dépose la balle sur une nouvelle tête : celle de Joël Matip. Le Camerounais trompe parfaitement Mendy. Sauf que dans l’action, Virgil van Dijk est fautif et le but est annulé auprès de la VAR.

A la 74e, Mendy, encore, se déploie sur une frappe à ras de terre de Luis Diaz. De son côté, Sadio Mané, le visage visiblement crispé, cède sa place à Diogo Jota à la 80e. Mais la sortie du 10, qui jusque-là était le joueur le plus en vue à Liverpool, ne fera pas perdre Edouard Mendy sa vigilance. Le portier est d’ailleurs très vigilant sur un énorme cafouillage dans la surface de Chelsea (85e). En prolongations, il n’a pas été sollicité, et comme le veut la tradition avec Thomas Tuchel, il est remplacé par Kepa pour la séance des tirs au but.

Et l’entraîneur allemand doit carrément sans vouloir puisque cette fois, la magie n’a pas fonctionné avec le gardien international espagnol. Bien évidemment impuissant sur les tirs impeccables des joueurs de Liverpoo, notamment celui du gardien irlandais Caoimhín Kelleher, Kepa Arrizabalaga a manqué le onzième et dernier tir de Chelsea en envoyant la balle dans les nuages de Wembley. La déception est sans doute immense pour Edouard Mendy.

wiwsport.com