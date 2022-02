Youssouf Sabala va jouer son premier match européen avec le Real Betis ce jeudi face au Zénith Saint-Pétersbourg.

Apparu à quatre reprises cette saison, dont trois en Coupe du Roi, Youssouf Sabaly va découvrir la Ligue Europa avec le Real Betis ce jeudi soir (17h45 GMT). À l’occasion des 16e de finale aller de C3, l’arrière-latéral droit international sénégalais a été titularisé par Manuel Pellegrini pour défier le Zenith, à l’extérieur.

Le joueur de 28 ans retrouve cette compétition quatre ans plus tard après avoir joué son quatrième et dernier match en phase finale d’Europa League le 13 décembre 2018 face au FC Copenhague. Durant cette même campagne avec Bordeaux, Sabaly avait eu l’occasion d’affronter le Zenith et s’était fendu en passeur décisif (1-1).

wiwsport.com