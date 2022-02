Vainqueur de la CAN Cameroun 2021 avec les Lions du Sénégal, Joseph Lopy a été chaleureusement accueilli au FC Sochaux-Montbéliard.

Joseph Lopy, champion d’Afrique avec les Lions du Sénégal à la CAN Cameroun 2021, a retrouvé ce mardi 15 février ses coéquipiers du FC Sochaux-Montbéliard. Le milieu de terrain a eu droit à un accueil triomphal de la part des joueurs et du coach Omar Daf. Un maillot du club floqué « Lopy CAN 2021 » avec la signature de ces derniers lui à même été offert. Emu, le joueur de 29 ans a tenu à remercier ses coéquipiers.

« Je tenais à vous remercier les gars. Comme l’a dit le coach depuis le début, c’est grâce à vous aussi si j’ai pu participer à cette belle aventure et que j’ai pu revenir avec ça (la médaille). Parce que si au quotidien à l’entraînement on travaillait pas dur et qu’on ne gagnait pas les matchs personne ne me regarderait. Donc merci infiniment à vous », s’est ainsi exprimé Joseph Lopy avant d’offrir à son tour, à son coach et ancien international sénégalais Omar Daf, un maillot dédicacé par toute l’équipe du Sénégal championne de la 33ème édition de la CAN.

Ses compatriotes Ousseynou Thioune et Abdallah Ndour étaient tout aussi heureux de toucher et porter cette médaille symbolique du tout premier titre de champion continental du pays de la Téranga.

wiwsport.com