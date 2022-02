Pensionnaire de l’Association sportive des Forces Armées (ASFA), Christian Manga a remporté, sans surprise, pour la troisième fois d’affilée, la course de nique 21 km du semi-marathon de Somone, lors de la 26ème édition déroulée samedi.

Après avoir remporté les 24ème et 25ème éditions, Christian Manga a remis ça, samedi, sans beau coup de peine. Sur la Petite Côte, il a décroché la victoire à l’issue de la 26ème édition du semi-marathon de la Somone, devant près de 1.330 athlètes de plus de 20 nationalités. Christian Manga s’est imposé en 1h05’43, devant Mbaye Diop (1h15’42) et Bassirou Diop (1h21’06), tous les deux d’Eiffage.

Chez les dames, la sociétaire d’Eiffage Mahera Anaming s’est illustrée devant les deux Françaises : Loye Stéphanie et Chauvet Véronique.

Pour les 10 km hommes, Mor Fall de l’équipe d’Eiffage a rempilé en 35’12, devant Ismaïla Sarr de BOC (37’55) et Sidy Sarr (38’40).

Chez les dames, Adama Barry Bâ de la Fédération sénégalaise d’Athlétisme (FSA) a dominé la course, comme l’édition précédente. Cette fois, elle a réalisé un temps de 1h28’17, devant Oumou Ka d’Eiffage (1h28’24) et Awa Diagne d’EFS (1h36’18).

