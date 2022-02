Saër Seck, le président de l’académie Diambars, invite supporteurs et suiveurs de l’équipe nationale de football à maintenir une « pression positive » autour de l’équipe nationale seniors en perspective des barrages qualificatifs à la Coupe du monde programmés en mars prochain.

« Quand on se promène dans Dakar, on a l’impression que tout est redevenu à la normale, on ne sent pas que nous venons de décrocher le titre derrière lequel nous courons depuis plusieurs années« , a dit à l’APS, le président de Diambars, un centre de formation basé à Saly-Portudal (Mbour) et disposant d’une académie et d’un club de football professionnel. Il appelle les supporters à maintenir une « pression positive » autour des Lions, récemment vainqueurs de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations, dont la finale s’est jouée le 6 février dernier à Yaoundé, au Cameroun.

« Le football sénégalais se dirige vers une échéance très importante en mars prochain contre l’Egypte, le soufflet ne doit pas retomber. Au contraire, nous devons sentir que le Sénégal va engager les éliminatoires avec le titre de champion d’Afrique, ce qui sera une pression positive pour nos joueurs« , a-t-il dit. Selon lui, les prochains adversaires des Lions « doivent sentir que le Sénégal continue de surfer sur la dynamique positive de son premier sacre continental, et que rien ne sera plus comme avant« .

Il souligne qu’en 2002, les célébrations avaient « duré plus longtemps« , alors que « le Sénégal n’était que finaliste » de la CAN jouée cette année-là au Mali. Le premier titre du Sénégal remporté cette année doit contribuer à « tirer vers le football national toutes ses forces vives« , estime le président de Diambars, dont quatre anciens pensionnaires faisaient partie de la sélection sénégalaise sacrée au Cameroun. Il y a Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Joseph Lopy (Sochaux, France) et Bamba Dieng (OM, France).

« C’est heureux de constater que le premier titre continental a été gagné par un technicien local, on doit faire en sorte que toutes les expertises locales puissent servir ce football à tous les niveaux« , a indiqué Saër Seck, avant d’encourager l’Etat à s’investir davantage dans l’érection d’infrastructures sportives modernes. « La formation des cadres et des joueurs doit continuer pour que les enfants ayant fêté la victoire en ce 6 février 2022 puissent être les champions de demain« , a-t-il ajouté. Il a rappelé que l’académie Diambars qu’il dirige, avait été lancée après les bons résultats enregistrés par le Sénégal à la CAN et à la Coupe du monde 2002.

